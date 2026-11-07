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कानपुर: धनतेरस पर चमका सर्राफा बाजार, चकेरी में सोना-चांदी खरीदने उमड़ी भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST







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धनतेरस के शुभ अवसर पर चकेरी क्षेत्र के ज्वैलरी शोरूम और दुकानों में दिनभर ग्राहकों की भारी भीड़ बनी रही। शुभ मुहूर्त में लोगों ने सोने-चांदी की चेन, ब्रेसलेट और अन्य आभूषणों की जमकर खरीदारी की। ... और पढ़ें

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