{"_id":"6ac775317027c511f9082a29","slug":"video-kanpur-broken-railing-outside-kanshiram-hospital-causes-trouble-ambulance-gets-stuck-at-barrier-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कांशीराम अस्पताल के बाहर टूटी रेलिंग बनी मुसीबत, बैरियर से फंसी एम्बुलेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय के बाहर लगी लोहे की रेलिंग टूट जाने के बाद सुरक्षा के लिहाज से वहां अस्थायी बैरियर लगा दिया गया है। बैरियर लगाए जाने के कारण अस्पताल के मुख्य मार्ग पर रास्ता संकरा हो गया है, जिससे गंभीर मरीजों को लेकर आने-जाने वाली एम्बुलेंस चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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