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कानपुर: किदवई नगर में श्रीमद् भागवत कथा, डॉ. संजय कृष्ण सलिल महाराज के भजनों पर झूमे भक्त

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:15 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:15 PM IST







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कानपुर के किदवई नगर स्थित संस्कार लॉन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन मंगलवार को भव्य रूप से हुआ। कथा व्यास डॉ. संजय कृष्ण सलिल महाराज ने अपने संगीतमय भजनों और कथा प्रसंगों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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