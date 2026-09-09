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कानपुर: कथित लैंड जिहाद के विरोध में लाल बंगला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Shikha Pandey

Updated Wed, 09 Sep 2026 07:08 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 07:08 PM IST







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कथित लैंड जिहाद के विरोध में एक हिंदू दुकानदार की दुकान को कथित रूप से जिहादियों द्वारा रातों-रात गिराए जाने के मामले में न्याय की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता लाल बंगला पेट्रोल पंप के पास बुधवार शाम धरने में बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ... और पढ़ें

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