{"_id":"6aa15a682cd20e974b074ae1","slug":"daughter-in-law-shalu-was-dancing-to-song-tum-to-dhokhebaaz-ho-at-the-time-of-the-medicine-trader-s-murder-2026-09-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: दवा कारोबारी की हत्या के समय तुम तो धोखेबाज हो... गाने पर डांस कर रही थी बहु शालू, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: दवा कारोबारी की हत्या के समय तुम तो धोखेबाज हो... गाने पर डांस कर रही थी बहु शालू, वीडियो वायरल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
दवा कारोबारी की हत्या का मामला
- फोटो : अमर उजाला
Link Copied
रतन ऑर्बिट में रहने वाले दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्याकांड के मामले में बहु शालू का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शालू तुम तो धोखेबाज हो गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है दावा किया गया की वीडियो विनीत की हत्या के वक्त का ही है जब वह पति के साथ तिलक नगर स्थित एक लाउंज में किटी पार्टी में शामिल होने गई थी। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक अन्य वीडियो भी सामने आया जिसमें सभी डांस करते नजर आ रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।