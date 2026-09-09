कानपुर: दवा कारोबारी की हत्या के समय तुम तो धोखेबाज हो... गाने पर डांस कर रही थी बहु शालू, वीडियो वायरल

रतन ऑर्बिट में रहने वाले दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्याकांड के मामले में बहु शालू का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शालू तुम तो धोखेबाज हो गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है दावा किया गया की वीडियो विनीत की हत्या के वक्त का ही है जब वह पति के साथ तिलक नगर स्थित एक लाउंज में किटी पार्टी में शामिल होने गई थी। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक अन्य वीडियो भी सामने आया जिसमें सभी डांस करते नजर आ रहे हैं।

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