{"_id":"6aa54f35f1846635ae0420d8","slug":"video-kanpur-ayushman-arogya-mandir-surrounded-by-floodwaters-building-locked-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बाढ़ के पानी से घिरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भवन में पड़ा ताला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा की बाढ़ का पानी अब बनियापुरवा गांव में भी पहुंचने लगा है। गांव में बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर बाढ़ के पानी से घिर गया है। भवन के आसपास करीब एक से डेढ़ फीट तक पानी भरने के कारण स्वास्थ्य केंद्र में ताला पड़ा हुआ है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने से आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी प्रभावित हो गया है। भवन के चारों ओर पानी भरा होने के कारण लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।

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