कानपुर: क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर बोले- विवाद करने वालों के बारे में संगठन लेगा फैसला

विज्ञापन





सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की समीक्षा बैठक से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की। वहीं, सोशल मीडिया में महापौर, पार्षद, सांसद, विधायक एवं अन्य में गुटबाजी के संबंध में पार्टी की प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य ने सफाई दी।

विज्ञापन

भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने शनिवार को कहा कि पार्टी में यदि कोई विवाद करेगा तो संगठन उसके बारे में तय करेगा। विवाद करने वालों के बारे में प्रदेश संगठन को बताया जाएगा। पार्टी के कुछ लोगों में रोष हो सकता है। इसका संवाद से समाधान निकाला जा सकता है।