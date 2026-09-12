कानपुर: क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर बोले- विवाद करने वालों के बारे में संगठन लेगा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 12 Sep 2026 10:45 PM IST
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भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने शनिवार को कहा कि पार्टी में यदि कोई विवाद करेगा तो संगठन उसके बारे में तय करेगा। विवाद करने वालों के बारे में प्रदेश संगठन को बताया जाएगा। पार्टी के कुछ लोगों में रोष हो सकता है। इसका संवाद से समाधान निकाला जा सकता है।
सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की समीक्षा बैठक से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की। वहीं, सोशल मीडिया में महापौर, पार्षद, सांसद, विधायक एवं अन्य में गुटबाजी के संबंध में पार्टी की प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य ने सफाई दी।
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सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की समीक्षा बैठक से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की। वहीं, सोशल मीडिया में महापौर, पार्षद, सांसद, विधायक एवं अन्य में गुटबाजी के संबंध में पार्टी की प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य ने सफाई दी।
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बताया कि कुछ लोग सांसद, विधायक, महापौर आदि के समर्थक होने का दावा करते हुए एक-दूसरे की छवि खराब करने के लिए पोस्ट करते हैं। पर, भाजपा में सभी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के बजाय आलीशान होटल में बैठक के सवाल पर रामकिशोर साहू ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय में जगह कम होने की वजह से यहां बैठक की जा रही है।