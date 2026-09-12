यूपी: बेटे ने वृद्ध मां की ईंट से कूच कर की हत्या, घर के दरवाजे अंदर से बंद कर शव के पास चार घंटे बैठा रहा

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चंदपुरवा गांव निवासी आनंदी यादव उर्फ जुल्ली ने अपनी मां रामश्री (74) के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और शव के पास करीब चार घंटे बैठा रहा। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मीडिया से मिली। मौके पर पहुंचने पर हत्यारोपी घर के दरवाजे अंदर से बंद कर रखा था। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला। तब उसे हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। घटना के साक्ष्य एकत्र करने के लिए फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी करीब 14 वर्ष पहले अपने छोटे भाई चुक्खी की भी हत्या कर चुका है। विज्ञापन

चंदपुरवा गांव निवासी आनंदी यादव उर्फ जुल्ली ने अपनी मां रामश्री (74) के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और शव के पास करीब चार घंटे बैठा रहा। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मीडिया से मिली। मौके पर पहुंचने पर हत्यारोपी घर के दरवाजे अंदर से बंद कर रखा था। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला। तब उसे हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। घटना के साक्ष्य एकत्र करने के लिए फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी करीब 14 वर्ष पहले अपने छोटे भाई चुक्खी की भी हत्या कर चुका है।

भरुआ सुमेरपुर थानाक्षेत्र के चंदपुरवा गांव में पुत्र ने अपनी वृद्ध मां को पत्थर मारकर हत्या कर दी और करीब चार घंटे तक मां के शव के पास ही बैठा रहा। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें कि इसने कई वर्ष पहले अपने भाई की भी हत्या कर चुका है।