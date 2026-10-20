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कानपुर: लोधर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लटका ताला, इलाज के लिए भटक रहे लोग
कल्याणपुर ब्लॉक के लोधर गांव में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लटकने से इलाज और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आने वाले ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। गांव में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए आरोग्य मंदिर का बंद रहना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
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