कानपुर: आज इधर फूंके जाएंगे दशानन, आप लोग उधर से जाएं, शाम पांच बजे से लागू रहेगा रूट डायवर्जन, ये है व्यवस्था

कानपुर में दशहरे पर मंगलवार को परेड रामलीला मैदान में मेला एंव रावण का पुतला दहन होगा। यहां पुतला दहन का सबसे बड़ा आयोजन होता है। हजारों की संख्या में पूरे शहर से लोग परेड पहुंचेंगे। इसके लिए यातायात पुलिस ने भी खास इंतजाम कर रखे हैं। डीसीपी यातायात अभय नाथ त्रिपाठी ने बताया कि परेड की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर रूट डायवर्जन रखा गया ताकि कहीं भी जाम और अफरा-तफरी की स्थिति न बने। रूट डायवर्जन मंगलवार शाम पांच बजे से मेला खत्म होने तक लागू रहेगा।

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