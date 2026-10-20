कानपुर: जेवर के लिए नवंबर तक उड़ान शुरू होने की संभावना, 25 से लागू होगा ठंड का उड़ान शेड्यूल, पढ़ें पूरी डिटेल

कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं और उड़ानों के विकल्प बढ़ाने की तैयारी है। एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार जेवर के लिए नवंबर तक उड़ान शुरू होने की संभावना है, जबकि हैदराबाद की हवाई सेवा दोबारा बहाल करने और बंगलूरू की उड़ान सप्ताह में तीन से बढ़ाकर चार दिन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा विकसित करने और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना है।

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इसके लिए प्रदेश सरकार को विस्तार संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। हैदराबाद की उड़ान 16 जून 2026 से बंद है। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मिलकर कोलकाता, नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट के लिए भी उड़ाने शुरू करने की मांग की थी। इस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि चकेरी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार यात्री सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट देश में नौवें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में यह 34वें और 2023 में 26वें स्थान पर था।