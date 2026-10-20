फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Flights to Jewar likely to commence by November winter flight schedule to come into effect from 25th

कानपुर: जेवर के लिए नवंबर तक उड़ान शुरू होने की संभावना, 25 से लागू होगा ठंड का उड़ान शेड्यूल, पढ़ें पूरी डिटेल

Tue, 20 Oct 2026 11:36 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 20 Oct 2026 11:36 AM IST
सार

Kanpur News: चकेरी एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही उड़ानों के नए विकल्प मिलने वाले हैं। एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार, नवंबर तक जेवर के लिए उड़ान शुरू होने की संभावना है, जबकि हैदराबाद सेवा को बहाल करने और बंगलूरू की उड़ान को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर चार दिन करने का प्रस्ताव है।

विज्ञापन
Kanpur Flights to Jewar likely to commence by November winter flight schedule to come into effect from 25th
चकेरी एयरपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं और उड़ानों के विकल्प बढ़ाने की तैयारी है। एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप कुमार के अनुसार जेवर के लिए नवंबर तक उड़ान शुरू होने की संभावना है, जबकि हैदराबाद की हवाई सेवा दोबारा बहाल करने और बंगलूरू की उड़ान सप्ताह में तीन से बढ़ाकर चार दिन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा विकसित करने और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना है।

विज्ञापन

इसके लिए प्रदेश सरकार को विस्तार संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। हैदराबाद की उड़ान 16 जून 2026 से बंद है। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मिलकर कोलकाता, नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट के लिए भी उड़ाने शुरू करने की मांग की थी। इस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि चकेरी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार यात्री सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट देश में नौवें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में यह 34वें और 2023 में 26वें स्थान पर था।

विज्ञापन
Trending Videos

25 से लागू होगा ठंड का उड़ान शेड्यूल, सुबह मिलेगी दिल्ली की फ्लाइट
कानपुर एयरपोर्ट पर ठंड के मौसम का उड़ान शेड्यूल 25 अक्तूबर से अप्रैल तक लागू होगा। इसके तहत दिल्ली की फ्लाइट दोपहर के बजाय सुबह मिलेगी। मुंबई की उड़ान रोजाना जारी रहेगी, जबकि बंगलूरू की फ्लाइट रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। हैदराबाद की उड़ान भी शुरू होने की भी उम्मीद है।

विज्ञापन

नया उड़ान शेड्यूल

शहर              आना            जाना
बंगलूरू          12:55           1:30
दिल्ली           11:25           12:00
मुंबई              01:35          02:15

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed