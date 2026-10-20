कानपुर: देवी प्रसाद का बड़ा बयान, बोले- खुन्नस और सियासी लोगों के इशारे पर दिखाई गई थी फर्जी मुठभेड़, ये भी कहा

कानपुर में मुफ्त में प्लाॅट न मिलने की खुन्नस के साथ ही कुछ सियासी लोगों के इशारे पर 1991 में महाराजपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्या सागर त्रिपाठी ने फर्जी मुठभेड़ दिखाई। नियमों को ताक पर रखकर फर्जी एनकाउंटर में भाई, मामा सहित कई लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेज दिया था। यह आरोप कांग्रेसी नेता देवी प्रसाद पाठक ने लगाया है।

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आनंदपुरी में रह रहे देवी प्रसाद पाठक ने महाराजपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्यासागर त्रिपाठी पर उनके भाई, मामा सहित 12 लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने का आरोप लगाया था। 76 वर्षीय देवी प्रसाद ने आरोप लगाया कि विद्या सागर त्रिपाठी ने मुफ्त में प्लाॅट न मिलने व कुछ सियासी लोगों के इशारे पर पूरा खेल रचा था। बकौल देवी प्रसाद वह 1981 में बांदा से कानपुर आए थे।