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कानपुर: मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत
महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर पुरवामीर स्थित एमजीए कॉलेज के पास एक मानसिक रूप से विक्षिप्त 50 वर्षीय अधेड़ की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मध्य रात्रि में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनका शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, मृतक पिछले 10-15 दिनों से वहीं टहल रहा था और उनके मुंह में कैंसर जैसा घाव भी था। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
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