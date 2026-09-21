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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Auto-rickshaw overturns after wheel hits pothole; man injured

कानपुर: गड्ढे में घुसा आटो का पहिया, अनियंत्रित होकर पलटा, युवक घायल

Mon, 21 Sep 2026 09:03 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:03 PM IST
Kanpur: Auto-rickshaw overturns after wheel hits pothole; man injured
चकेरी थानाक्षेत्र के श्यामनगर में छप्पन भोग चौराहे के पास सड़क के गड्ढे में आटो आने से अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में आटो सवार संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी गाड़ी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि सड़क की गिट्टी उनके शरीर में कई जगह धंसीं। जिससे उन्हें गहरे घाव हो गए। उन्हें डायल 112 पुलिस ने कांशीराम अस्पताल पहुंचाया।
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