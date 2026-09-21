{"_id":"6ab14e5f9498cdf8d7069a81","slug":"video-kanpur-auto-rickshaw-overturns-after-wheel-hits-pothole-man-injured-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गड्ढे में घुसा आटो का पहिया, अनियंत्रित होकर पलटा, युवक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी थानाक्षेत्र के श्यामनगर में छप्पन भोग चौराहे के पास सड़क के गड्ढे में आटो आने से अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में आटो सवार संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी गाड़ी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि सड़क की गिट्टी उनके शरीर में कई जगह धंसीं। जिससे उन्हें गहरे घाव हो गए। उन्हें डायल 112 पुलिस ने कांशीराम अस्पताल पहुंचाया।

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