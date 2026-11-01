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कानपुर: सीएम ग्रिड सड़क पर डामरीकरण पूरा, दोनों लेन पर आवागमन हुआ सुगम
कल्याणपुर में बगिया क्रॉसिंग से मस्वानपुर लिंक रोड तक सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क पर डामरीकरण का काम पूरा हो गया है। सड़क की दोनों लेन पर डामरीकरण होने से वाहन चालकों को आवागमन में सहूलियत मिली है। इससे पहले सड़क निर्माण कार्य के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। डामरीकरण पूरा होने के बाद अब इस मार्ग पर आवागमन पहले से अधिक सुगम हो गया है।
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