कानपुर: विवि की सेमेस्टर परीक्षाएं 14 से, 399 केंद्रों पर 4.50 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, प्रवेश पत्र जारी

कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की विषम सेमेस्टर और अन्य परीक्षाएं 14 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा में करीब 4.50 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 56 केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

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सीएसजेएमयू से संबद्ध करीब 600 महाविद्यालयों में परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा में वोकेशनल, माइनर और को-करिकुलर विषयों के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इन विषयों की परीक्षा एमसीक्यू (मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन) प्रारूप में कराई जाएगी। माइनर और को-करिकुलर की परीक्षा डेढ़ घंटे और वोकेशनल की एक घंटे की होगी। मेजर विषयों की लिखित परीक्षा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित होगी।