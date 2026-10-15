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कानपुर: सीएसए गोष्ठी में बोले कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही- चीनी महंगी होने पर किसानों के हित का भी सोचें

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 15 Oct 2026 01:43 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 01:43 PM IST







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कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद चीनी सस्ती हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि सस्ती हो गई। कुछ किसानों का भी भला सोचिए। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ताकि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित और लाभप्रद मूल्य मिल सके। ... और पढ़ें

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