{"_id":"6afc86202d1f1dc152007c62","slug":"video-kanpur-a-massive-fire-broke-out-at-a-chemical-factory-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: केमिकल फैक्टरी में लगी भीषण आग, खाली कराए गए आसपास के मकान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजपुर थानाक्षेत्र के रूमा स्थित केआईटी कॉलेज के पीछे केमिकल फैक्टरी में भीषण आग लग गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। आसपास रह रहे लोगों से मकान खाली कर दिया गया है।

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