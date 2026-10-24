कानपुर: गोविंद नगर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का 19वां वार्षिकोत्सव, गूंजे भक्तिमय भजन और गीत

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कानपुर के गोविंद नगर स्थित प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का 19वां वार्षिक उत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भजन गाकर हनुमान जी की आराधना की और माहौल पूरी तरह से राममय हो गया।

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