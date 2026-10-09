{"_id":"6ac8c50ae68f69062e030a17","slug":"video-job-fair-at-dbs-college-kanpur-students-flock-to-register-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के DBS कॉलेज में रोजगार मेला, पंजीकरण के लिए उमड़ी छात्र-छात्राओं की भीड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के गोविंद नगर स्थित दयानंद ब्रह्मर्षि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में छात्र-छात्राओं का भारी उत्साह देखने को मिला। मेले में हिस्सा लेने पहुंचे युवाओं ने ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण कराया। इस दौरान कॉलेज की शिक्षिकाओं और करियर गाइडेंस सेल ने छात्रों को विभिन्न कंपनियों, जॉब प्रोफाइल्स और साक्षात्कार की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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