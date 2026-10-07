खबर का असर: होरा बांगर में जेसीबी से हुई सफाई, ग्रामीणों को मिली निजात

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अमर उजाला की एक और खबर का बड़ा असर हुआ है। मंगलवार को अमर उजाला कल्याणपुर ब्लॉक के होरा बांगर गांव में नालियां चोक होने की वजह से सड़क पर भरे सीवर के पानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद कल्याणपुर ब्लॉक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी लगवा कर चोक नाले की साफ कर साफ सफाई करवाई। इस तरह सड़क पर भारी सीवर के पानी से ग्रामीणों को निजात मिली।

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