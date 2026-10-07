फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Flat floor sinks by one foot at Himalaya Bhavan in Panki; notice sent to KDA

कानपुर: पनकी में हिमालय भवन में फ्लैट का फर्श एक फीट धंसा, केडीए को भेजा नोटिस

Wed, 07 Oct 2026 08:54 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 08:54 PM IST
सार

फ्लैट 22.50 लाख में खरीदा था। रात में सोते समय अचानक टाइल्स टूटीं। आवंटी ने जांच और मुआवजा की मांग की।

विज्ञापन
Kanpur: Flat floor sinks by one foot at Himalaya Bhavan in Panki; notice sent to KDA
हिमालय भवन में फ्लैट का फर्श धंसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पनकी के शताब्दीनगर स्थित केडीए की हिमालय भवन योजना में ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट का फर्श अचानक करीब एक फीट नीचे धंस गया। घटना के समय फ्लैट में आवंटी की मां और पिता सो रहे थे। आवंटी ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आईजीआरएस में शिकायत करने के साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) को लीगल नोटिस भेजा है।
विज्ञापन


हिमालय भवन के बी ब्लॉक निवासी वंशवीर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी मां सुनीला गुप्ता के नाम 22.50 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। 27 सितंबर की रात करीब दो बजे उनकी मां और पिता कमरे में सो रहे थे। अचानक बेड के चारों ओर की टाइल्स टूटने लगीं और फर्श करीब एक फीट नीचे धंस गया। वंशवीर का आरोप है कि फ्लैट के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। फर्श को तोड़वाकर दोबारा मरम्मत करानी पड़ रही है।
विज्ञापन
Trending Videos

Kanpur: Flat floor sinks by one foot at Himalaya Bhavan in Panki; notice sent to KDA
हिमालय भवन में फ्लैट का फर्श धंसा - फोटो : अमर उजाला
आईजीआरएस पर कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने पर उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कार्रवाई, निर्माण की निष्पक्ष तकनीकी जांच और वित्तीय नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई है।

मामले की जानकारी नहीं थी। इसे दिखवाया जा रहा है। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। - अभय पांडेय, सचिव, केडीए

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed