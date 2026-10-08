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खबर का असर: कुरसौली में नालियों और गलियों में दवा का हुआ छिड़काव

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 06:46 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 06:46 PM IST







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कुरसौली गांव ने बुखार से बुजुर्ग रमजानी की मौत और गांव में आधा दर्जन लोगों के बुखार से ग्रसित की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर चलने के महज 5 घन्टे के बाद ही गांव की गलियों और नालियों में दवा का छिड़काव कराया गया। ... और पढ़ें

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