शुक्लागंज से कानपुर मार्ग पर खुले में पड़ी हैं भगवान की मूर्तियां और सामग्रियां

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शुक्लागंज से कानपुर आने वाले मार्ग पर भगवान की मूर्तियों और अन्य धार्मिक पूजन सामग्रियों के खुले में बिखरे होने और लोगों के पैरों के नीचे आने की गंभीर समस्या सामने आई है। इस स्थिति से स्थानीय श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, और लोगों ने प्रशासन से इस पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है।

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