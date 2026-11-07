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धनतेरस पर लाल बंगला बाजार में उमड़ी भारी भीड़, लक्ष्मी के प्रतीक झाड़ू की बंपर बिक्री

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST







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धनतेरस के पावन पर्व पर चकेरी के प्रसिद्ध लाल बंगला बाजार में शुक्रवार शाम को खरीदारों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाने वाली झाड़ू और बर्तनों की खरीदारी के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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