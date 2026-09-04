कानपुर: जन्माष्टमी पर लाल बंगला बाजार में उमड़ी भीड़, शाम के कार्यक्रम के लिए बंद होगी सड़क

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जन्माष्टमी पर्व पर चकेरी के लाल बंगला बाजार में शुक्रवार दोपहर से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। बाजार में खरीदारी के साथ जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर भी लोगों में उत्साह नजर आया। दोपहर बाद बाजार में भीड़ बढ़ती गई और देर शाम तक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। देर शाम लाल बंगला बाजार में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान संबंधित सड़क को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया जाएगा।

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