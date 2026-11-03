{"_id":"6ae9b99a0994b478ce0d9778","slug":"video-garbage-piles-along-roadsides-in-kanpur-shyam-nagar-residents-outraged-over-lack-of-cleanup-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के श्याम नगर में सड़क किनारे कूड़े का ढेर, दिवाली पर भी सफाई न होने से आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी अंतर्गत श्याम नगर इलाके में मुख्य सड़क किनारे लगे कूड़े के अंबार ने नगर निगम के सफाई के दावों की पोल खोल दी है। रोशनी के पावन पर्व दिवाली के दौरान भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रहने और कचरा न उठाए जाने से क्षेत्रीय निवासियों और व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सड़ रहे कचरे से उठती दुर्गंध और बदबू के कारण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जिससे परेशान स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल सफाई कराने की मांग की है।

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