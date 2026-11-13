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कानपुर: चकेरी में टटीयन गांव के खाली मैदान में मिला शव, खून से सनी ईंट और अहम साक्ष्य मिले

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 13 Nov 2026 11:03 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 11:03 AM IST







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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के टटीयन गांव स्थित सुनसान मैदान में शुक्रवार सुबह एक युवक का ईंट और पत्थरों से कुचला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर मृतक की शिनाख्त और हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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