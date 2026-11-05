अस्पताल शुरू न होने पर वीआरएस ले चुके डॉक्टर ने गेट पर शुरू की निशुल्क ओपीडी

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एक वर्ष से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित दक्षिण अस्पताल जब शुरू नहीं हुआ तो वीआरएस ले चुके सरकारी डॉक्टर शशिकांत मिश्रा ने गेट के बाहर बृहस्पतिवार से ओपीडी का संचालन शुरू कर दिया। डॉ. मिश्रा ने विधिवत पूजा अर्चना की, जिसमें साथ में उन्होंने पीएम और सीएम की फोटो भी रखी और अगरबत्ती जलाकर पूजा की। इसके बाद रोगियों को देखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार सुबह दस से दोपहर दो बजे तक निशुल्क ओपीडी गेट पर चलेगी।

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