Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Private sector employee driven to despair by harassment takes his own life

कानपुर: प्रताड़ना से तंग प्राइवेट कर्मी ने दी जान, तीन बच्चों की मां से था प्रेम प्रसंग, जांच में जुटी पुलिस

Sat, 14 Nov 2026 04:20 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 14 Nov 2026 04:20 PM IST
सार

Kanpur News: पनकी थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में तीन बच्चों की मां के प्रेमजाल, लगातार बढ़ती मांगों और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियों से परेशान होकर प्राइवेट कर्मी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृत युवक के पास से महिला के साथ फोटो व व्हाट्सएप चैट बरामद हुई है।

विज्ञापन
Kanpur Private sector employee driven to despair by harassment takes his own life
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में तीन बच्चों की मां के प्रेमजाल, लगातार बढ़ती मांगों और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियों से परेशान होकर पनकी के बहेड़ा गांव निवासी अजय कुमार जायसवाल (37) ने शुक्रवार रात फंदा लगाकर जान दे दी। आरोप है कि महिला के करीब दो साल से अजय के प्रेम संबंध में थी। वह उससे आए दिन नई-नई मांगें करती और उन्हें पूरा करने का दबाव बनाती थी।

विज्ञापन

दूसरी जगह शादी करने पर अजय के साथ उसके परिवार को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इससे अजय लगातार तनाव में रहता था। दो दिन पहले ही महिला ने उससे अपने लिए सोने की अंगूठी बनवाकर ली थी। अजय और महिला की साथ में कई फोटो और व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के हाथ लगी हैं। अजय एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता था।

विज्ञापन
Trending Videos

फर्जी मुकदमे में फंसाने की देती थी धमकी
परिवार में मां कलावती और छोटा भाई प्रदीप है। पिता दीपचंद्र की बीते वर्ष बीमारी के चलते निधन हो गया था। परिजन के मुताबिक, फैक्टरी में काम करने वाली एक महिला कर्मी ने अजय को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। आरोप है कि महिला लगातार अजय से अपनी न पूरी कराती थी। वह उससे दूरी बनाने या दूसरी जगह शादी करने की बात पर उसे और उसके परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इस वजह से अजय काफी परेशान रहता था।

विज्ञापन

पंखे के सहारे लटकता मिला शव
शुक्रवार को परिवार के लोग कल्याणपुर में एक रिश्तेदार की जन्मदिन पार्टी में गए थे। इसी दौरान महिला ने फोन कर अजय को अपने घर बुलाया। परिजन का दावा है कि महिला से मिलने के बाद घर लौटे अजय ने फंदा लगाकर जान दे दी। रात करीब 12:30 बजे परिजन घर पहुंचे, तो कमरे में अजय का शव पंखे के सहारे लटकता मिला। बेटे का शव देखकर मां और परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन

तहरीर मिलने पर की जाएगी कार्रवाई
पनकी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मां कलावती ने महिला पर बेटे को प्रताड़ित करने और धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस को अजय और महिला की साथ में कई फोटो और व्हाट्सएप चैट मिली हैं। एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि युवक ने खुदकुशी की है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed