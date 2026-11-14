कानपुर: प्रताड़ना से तंग प्राइवेट कर्मी ने दी जान, तीन बच्चों की मां से था प्रेम प्रसंग, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में तीन बच्चों की मां के प्रेमजाल, लगातार बढ़ती मांगों और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियों से परेशान होकर पनकी के बहेड़ा गांव निवासी अजय कुमार जायसवाल (37) ने शुक्रवार रात फंदा लगाकर जान दे दी। आरोप है कि महिला के करीब दो साल से अजय के प्रेम संबंध में थी। वह उससे आए दिन नई-नई मांगें करती और उन्हें पूरा करने का दबाव बनाती थी।

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दूसरी जगह शादी करने पर अजय के साथ उसके परिवार को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इससे अजय लगातार तनाव में रहता था। दो दिन पहले ही महिला ने उससे अपने लिए सोने की अंगूठी बनवाकर ली थी। अजय और महिला की साथ में कई फोटो और व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के हाथ लगी हैं। अजय एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता था।