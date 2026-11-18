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उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कानपुर की चकरपुर मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी और चोक नालियां मिलने पर उन्होंने उपनिदेशक और मंडी सचिव को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने की मोहलत दी है, अन्यथा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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