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कानपुर: चकेरी पुलिस ने युवक पर हमला करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार

Shikha Pandey

Updated Wed, 04 Nov 2026 10:35 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 10:35 PM IST







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चकेरी पुलिस ने सुभाष रोड त्रिमूर्ति मंदिर के रविवार रात युवक को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था। घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ... और पढ़ें

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