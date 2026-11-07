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जिम ट्रेनर की मौत का मामला, उन्नाव पुलिस ने कानपुर में की छापेमारी

Shikha Pandey

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:48 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:48 PM IST







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महाराजपुर में बीते शुक्रवार को महिला का शव मिलने के मामले में शनिवार को उन्नाव पुलिस ने कानपुर के चकेरी थानाक्षेत्र के सुभाष रोड में छापेमारी की। महिला जाजमऊ स्थित एक जिम में ट्रेनर थी। महिला की हत्या कर उसका शव महाराजपुर में फैक दिया गया था। ... और पढ़ें

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