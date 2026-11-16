कार्यकर्ता सम्मलेन में विधानसभा अध्यक्ष महाना बोले- पार्टी जिसे टिकट देगी...उसे लड़ाएंगे

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महाराजपुर विधानसभा में बीजेपी ने सोमवार को लाल बंगला स्थित एक धर्मशाला में कार्यकता सम्मेलन आयोजित किया। जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व उनके बेटे करन महाना ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। मंच पर सतीश महाना और उनके बेटे करन महाना को एक साथ देख राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। महराजपुर विधानसभा की एक टेलीफोन डायरेक्टरी का भी विमोचन किया गया। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को 51 किलो का माला पहनाकर सम्मानित किया। सतीश महाना ने कहा कि आज से 100 दिन आप को युद्ध स्तर पर तैयार रहना है। इस बार हमने एक लाख वोटों से महाराजपुर विधानसभा जीतने का लक्ष्य रखा है।

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