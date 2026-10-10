अनस उस्मानी का कानपुर में ढोल-नगाड़ों और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत

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भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी आज पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे। लखनऊ में कार्यभार संभालने के बाद कानपुर आगमन पर उनका जगह-जगह ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया जा रहा है। ढोल-नगाड़ों, फूलों की बारिश और गगनभेदी नारों के साथ कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

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