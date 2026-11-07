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कानपुर में भूमाफिया पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर: डेढ़ करोड़ की तालाब की जमीन कब्जामुक्त

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 01:43 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 01:43 PM IST







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कानपुर के घाटमपुर तहसील के पतारा गांव में डेढ़ करोड़ की तालाब की जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण ढहा दिया, जिससे खुश होकर ग्रामीणों ने तालाब पर दीप जलाकर दिवाली मनाई। ... और पढ़ें

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