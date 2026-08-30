{"_id":"6a941434d8a6886f850074c6","slug":"video-2800-year-old-mound-on-banks-of-ganges-gave-way-causing-panic-among-residents-of-two-houses-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा किनारे 2800 साल पुराने टीले का हिस्सा खिसका, दो मकानों में मची अफरातफरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा किनारे 2800 साल पुराने टीले का हिस्सा खिसका, दो मकानों में मची अफरातफरी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 04:59 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 04:59 PM IST







Link Copied



जाजमऊ में गंगा किनारे स्थित करीब 2800 साल पुराना ऐतिहासिक टीला अचानक दरक गया। टीले का एक बड़ा हिस्सा खिसकने से उसके ऊपर बने दो मकानों का कुछ हिस्सा गंगा में समा गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन