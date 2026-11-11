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कानपुर के महाराजपुर में अज्ञात कार की टक्कर से 12 वर्षीय छात्र सचिन की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 02:10 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 02:10 PM IST







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कानपुर के महराजपुर स्थित सिकटिया गांव में बुधवार सुबह अज्ञात काली कार ने 12 वर्षीय छात्र को कुचल दिया। कांशीराम अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ... और पढ़ें

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