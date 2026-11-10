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कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने बाइक को रौंदा, चालक वाहन छोड़कर फरार

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 10 Nov 2026 12:01 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 12:01 PM IST

कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की भीषण टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही गांव के तीन लोगों की मौत से क्षेत्र में मातम पसरा है। ... और पढ़ें

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