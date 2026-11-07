कन्नौज हादसा: नई साइकिल की खुशी मातम में बदली, आलू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से छह वर्षीय कृष की मौत, परिजन बेहाल
Kannauj News: हसेरन क्षेत्र स्थित मड़नेपुर (नादेमऊ) गांव में पिता द्वारा दिलाई गई नई साइकिल चला रहे छह वर्षीय कृष को आलू से लदे बेकाबू ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया।
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कन्नौज जिले में साइकिल चलाने की जिस खुशी से छह वर्षीय कृष का चेहरा खिल उठा था। वही, खुशी चंद पलों में परिवार के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गई। पिता अजीत कुमार बेटे के लिए नई साइकिल लेकर आए थे। मासूम कृष घर के बाहर अपनी नई साइकिल चला रहा था। तभी आलू से लदे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सौरिख क्षेत्र के गांव मड़नेपुर, मौजा नादेमऊ निवासी अजीत कुमार के छह वर्षीय बेटे कृष कुमार के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों भरा था। पिता उसकी पसंद की छोटी साइकिल खरीदकर लाए थे। नई साइकिल मिलने पर कृष खुशी से उसे चलाने लगा।
चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार
इसी दौरान दूसरी ओर से आलू से लदा ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से कृष गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि ट्रैक्टर गांव के ही दीपचंद्र पुत्र राजाराम का है। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।