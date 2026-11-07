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Kannauj News: क्षेत्रीय मंत्री बनने पर राजेश दिवाकर का स्वागत

Sat, 07 Nov 2026 01:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:22 AM IST
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Rajesh Diwakar welcomed on becoming the regional minister
कन्नौज। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश दिवाकर को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है। गुरुवार को जिलेभर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सौरिख से छिबरामऊ तक विभिन्न स्थानों पर फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन हुआ। राजेश दिवाकर ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य गरीबों और वंचितों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में पंचतीर्थ निर्माण का उल्लेख किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र मजबूत करने और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अनुसूचित जाति के लोगों और महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया। दिवाकर ने कार्यकर्ताओं से विरोधियों के भ्रामक प्रचार से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने सभी स्वागतकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया।
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