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डेढ़ दशक बाद पत्नी-बच्चों संग राजकुमार ने फिर अपनाया हिंदू धर्म

विकास कुमार

Updated Sat, 26 Sep 2026 09:20 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 09:20 PM IST







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करीब डेढ़ दशक पहले इस्लाम धर्म अपनाने वाले यूपी के झांसी स्थित राजापुर निवासी राजकुमार ने शनिवार को पत्नी और चार बच्चों के साथ दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। श्री सिद्धेश्वर मंदिर में हवन-पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ धर्म वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। ... और पढ़ें

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