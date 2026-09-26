रफीक बना राजकुमार तो अफसरी हुई अनीता: 17 साल बाद परिवार समेत हिंदू धर्म में वापसी, बंगाल में बन गए थे मुस्लिम

पिता का राशन कार्ड और पांचवीं की मार्कशीट दिखाई

कुछ समय पहले राजकुमार अपने परिवार के साथ झांसी लौट आया। यहां उसने नगर धर्माचार्य हरिओम पाठक से संपर्क किया। धर्माचार्य ने हिंदू धर्म में वापसी से पहले प्रशासन को इसकी सूचना देने की सलाह दी। इसके बाद राजकुमार ने 22 सितंबर को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा जताई। उसने अपनी मूल पहचान के प्रमाण के रूप में पिता के राशन कार्ड और प्राथमिक विद्यालय की कक्षा पांच की अंकतालिका में दर्ज नाम का उल्लेख किया है।