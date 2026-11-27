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पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। बयान राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह का है। जयंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनकी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी।

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