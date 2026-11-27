सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रिय मशीन बुलडोजर है और उनकी सोच विनाशकारी है। बुलडोजर के जरिए जनता को डराया जा रहा है। अखिलेश ने नोएडा के विकास को लेकर कहा कि शहर और बेहतर बने, इसके लिए ठोस प्रबंधन की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कारण राजनीतिक प्रदूषण भी बढ़ा है। सपा अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल होने के इच्छुक लोगों को लेकर कहा कि सेवा करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं।

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