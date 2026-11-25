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पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक की लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन घायल को लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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