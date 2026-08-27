{"_id":"6a90675a9129fc64ff042ba3","slug":"video-wanted-murder-suspect-with-rs25000-bounty-arrested-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"हत्या के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी गिरफ्तार, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पवारा पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी सचिन गौड़ को गिरफ्तार किया है। उसे सरायबीका मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर बृहस्पतिवार को पकड़ा गया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया। सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर सचिन गौड़ को दबोच लिया। सचिन गौड़ पवारा थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर का निवासी है। उसके खिलाफ थाना पवारा में हत्या से संबंधित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। वह 25 हजार का ईनामी था।

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