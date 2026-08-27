जौनपुर में योजना पर सवाल: 50% धनराशि जारी, तीन साल में 44 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण अधूरा

पांच साल से नौ उपकेंद्र अधूरे

सिकरारा विकास क्षेत्र की नौ ग्राम सभाओं में उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण पांच साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। भीलमपुर, गोनापार, नेवढ़िया, बथुआवर, मसीदा, लखेसर, पचोखर, कुंवरदा और मझौली में निर्माण शुरू कराया गया था। बजट के अभाव में कई भवन आधे-अधूरे पड़े हैं। लखेसर में निर्माणाधीन उपकेंद्र झाड़ियों से घिरा हुआ है।



फोटो सहित मांगी गई थी रिपोर्ट, कार्रवाई का पता नहीं

लखेसर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र तिवारी के अनुसार निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू हुआ था। कार्य की धीमी गति को लेकर जिला पंचायत जौनपुर के अवर मुख्य अधिकारी ने 19 मार्च 2026 को संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्यों की फोटो सहित आख्या मांगी थी। अब तक इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में निर्माण की निगरानी और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।



जिले में उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। शासन से पूरा धन नहीं मिलने के कारण कई भवनों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। धन अवमुक्त होने के बाद शेष निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। दूसरी किस्त मिलने की उम्मीद है। -डॉ. गंगाराम गौतम, सीएमओ, जौनपुर