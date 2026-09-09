बाजार में घेरकर भट्ठा कारोबारी को मारी गोली, किशोर भी घायल; VIDEO

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सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के करंजाकला बाजार में बुधवार रात थार और स्कार्पियो सवार बदमाशों ने ईंट-भट्ठा कारोबारी विपिन यादव (32) की कार रोककर चार राउंड फायरिंग कर दी। गोली विपिन के सीने और उसके साथ मौजूद 16 वर्षीय अंश के घुटने में लगी। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं।

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