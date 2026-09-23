Jaunpur News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:05 AM IST
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खेतासराय। डोभी मोड़ के सामने भारती विद्यापीठ के पास रविवार की देर रात ट्रक की चपेट में आने से घायल बाइक सवार युवक की मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। चौहट्टा वार्ड निवासी वकार कुरैशी (25) रविवार की रात में बाइक से घर जा रहा था। भारती विद्यापीठ के पास सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से वे घायल हो गए थे। हादसे के बाद गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला मुख्यालय के लिए रेफर कर दिया। मामा अबुशाद कुरैशी ने बताया कि मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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